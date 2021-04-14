針對新埔廠今天凌晨失火，銅箔基板廠-聯茂(6213)表示，公司正在清理了解新埔廠區狀況，由於江西二期新廠於4月開始加入量產，新埔廠區停產期間將由江西廠支應，目前客戶訂單強勁，公司將藉由廠區產能調度滿足客戶需求，降低火災對營運的衝擊。

聯茂新埔廠一樓前段生產區於今(4月14日)天淩晨發生火警，值班主管立即通報消防隊滅火，並同時進行人員疏散，火勢於4月14日淩晨3點45分完全控制，並無人員傷亡。

聯茂表示，公司正在清理了解新埔廠區狀況，初步瞭解疑似生產過程靜電導致起火，正確起火原因，仍待火災鑒識調查報告釐清，此次火災造成廠區受損實際影響幅度尚須評估，由於公司有足額保險(包括：財產險及營業中斷險)，實際可能損失待估算，尚不致對財務業務有重大影響。

據了解，新埔廠約佔聯茂集團總產能5%到6%，目前新埔廠因火災停產，所幸聯茂江西二期新廠於4月開始加入量產，可望彌補新埔廠停工的產能。

聯茂表示，初步了解新埔廠主要受損是前段製程，後段壓合部分只要廠區恢復供電加速清理後就可以生產，由於江西二期新廠已於4月開始量產，並導入前段高階材料生產，新埔廠區停產期間台灣客戶訂單將轉至江西廠生產，目前客戶訂單強勁，公司將藉由廠區產能調度滿足客戶需求，降低火災對營運的衝擊。

農曆年長假過後，3月工作天數恢復正常，且車用、消費性產品及網通等需求增溫，加上江西廠新產能陸續量產，聯茂3月合併營收攀高至27.52億元，月增28%，年增13.88%，創下單月歷史新高，累計第1季合併營收為73.93億元，年增31.62%。

為因應客戶需求，聯茂江西廠區去年分兩階段開出共60萬張新產能，今年江西廠將分別於4月、第3季末到第4季初再各開出30萬張產能，屆時兩岸總產能將達440萬張。

(時報資訊)