22歲的歌手謝采紋（采子）近期在超夯運動競技實境節目《全明星運動會》中因為有搶眼表現，體能好外型佳人氣高，還曾獲得第二季首位奪下MVP的女選手；但本刊日前接到讀者爆料，指疑似還在與邱鋒澤戀愛中的她，卻又搭上她的「狼人殺閨密」何紫妍（荳荳）的男友何孟遠，實在讓人難以置信。

在對話截圖中看得出何孟遠與采子過從甚密打得火熱。（圖／讀者提供）

本刊取得一段采子四月初與一名男子的對話截圖，從內文看得出兩人目前正打得火熱，該男正是《全明星》紅隊隊員何孟遠，采子與何孟遠兩人不但互訴想念彼此愛著彼此，何孟遠說「想撲妳」，采子回應「只想給你撲」，何孟遠說「妳會讓我愛你愛到不行」。對話句句充滿濃濃愛意。何孟遠更表示采子是雲，還在IG公開發文「看著天空那朵雲……我要射到妳心裡去」，甚至還煮了湯帶去采子家給她喝，對她疼愛備至。

何孟遠是第二季《全明星運動會》的紅隊隊員，還曾發射箭圖文表示「看著天空那朵雲……我要射到妳心裡去」。（圖／翻攝自何孟遠臉書）

但據悉何孟遠還有個交往三年多的女友「荳荳」何紫妍，「雙何」情侶檔在一起雖然低調，不過在兩人的臉書上仍看得出感情甜蜜，去年一月還曾共赴日本，留下同背景的旅遊照。至於何紫妍與采子在《娛樂百分百》因一同參加「狼人殺」單元結為好友，據悉何紫妍錄影空檔還會跟采子聊男友何孟遠的事，去年在何紫妍的慶生會上，采子還現身伴奏，姊妹情深畫面令人印象深刻。

交往三年多的何孟遠與何紫妍，去年一月還一同去日本旅遊。（圖／翻攝自何孟遠、何紫妍臉書）

何紫妍身邊友人看不下去，對本刊表示采子在進入《全明星》前，就已知道何孟遠跟荳荳是男女朋友，荳荳也有介紹他們認識。之前聚會完還與何孟遠ㄧ起開車送采子回家。有人提醒荳荳男友何孟遠與采子走得很近，荳荳原本不相信，因為認為采子知道兩人是情侶，應該要相信朋友，想不到何孟遠自從進了《全明星》後，每次都說自己很忙很累，沒時間陪伴荳荳，結果卻有空跟采子傳情、見面、送湯，當荳荳發現他們的關係時心碎崩潰，整日以淚洗面，朋友除了心疼之外，更對何孟遠與采子的行為十分不齒。

因參加《娛樂百分百》節目，何紫妍成為「狼人殺女神」。（圖／翻攝自何紫妍臉書）

近期新生代女藝人中，采子的網路討論度稱得上最高，原本她想成為護理師，但因愛唱歌，在網路上自彈自唱的影片瘋傳，清新的外型也吸引許多粉絲喜愛，後來被「狼人殺」偶像邱鋒澤的公司簽下，還被媒體爆出與邱鋒澤熱戀中，一起遛狗兼同居，邱鋒澤也沒把話說死，坦言確實對采子有好感，但表示並沒有交往，希望目前以工作為重，以後發展就順其自然，但據了解兩人現在並未住在一起。采子先前接受專訪時還曾透露：「我喜歡談戀愛，不讓自己空窗太久。」可見愛情對她來說非常重要，似乎凌駕姊妹情之上。

對於被爆搶好姊妹的男友，本刊致電采子經紀人但未聯繫上，目前尚未能取得回應；而何孟遠則表示在今年農曆年後約二月底時，已與荳荳因吵架分手，與采子也沒有在一起，對訊息一事則未說明。

去年十一月何紫妍的生日會上，采子還現身幫伴奏慶生。（圖／翻攝自網路）

采子與邱鋒澤曾被媒體直擊兩人一起遛狗還同居，疑似交往中。（圖／翻攝自采子臉書）

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(中時新聞網)