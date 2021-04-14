先前報導指出立法委員張育美為負債4億元的立委，但事實上張育美的總財產約8億多，因此仍有4億的淨資產，可說是聰明理財，張育美白手起家，是醫界成功的CEO，她也期盼能夠進到立法院，展現醫療科技所長，為民添增福祉。

張育美為天成醫療體系創辦人，1991年與丈夫徐萬興創立天成醫療體系，為南桃園最大醫療體系，有中壢天晟區域教學醫院、楊梅天成地區教學醫院以及金色年代長照機構：3家護理之家、4家日照中心、5個長照A單位，並提供5G服務，包括居家醫療、居家護理、居家復健、居家藥事等居家服務。以病人為中心，「為您健康把關，做社區的好鄰居」的核心價值，整合醫療與科技，推展大健康互聯網，打造醫養合一的全人照護。

張育美師承美國白宮前專家顧問李傑教授，發展出建立大健康體系之煎蛋理論，以醫療為核心，發展與醫療相關之大健康互聯網，包括長照產業、生醫產業、與國內外各大學之產學合作及與各大企業之異業結盟。

去年全球遭逢新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，天成醫療體系掌握高科技發展的脈動，積極發展人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、 大數據及AR、VR等先進技術，並導入遠距醫療，應用於健康照護領域，提供創新的醫養服務，打造大健康的智慧醫療。

張育美畢業於高雄醫學大學藥學系、國立台灣大學全球企業家班，於2009至2010年間前往世界頂尖商學院學習，包括倫敦商學院、哈佛商學院、哥倫比亞大學商學院以及西班牙IESE 商學院、法國INSEED商學院藍海學院等，著有《CEO遊學記》、《CEO參政記》，哈佛商業評論叢書《哈佛教你打造健康人生》台灣案例分享。

(中時 )