台股創下17016點的歷史新高後，呈現高檔震盪，部份資金開始由漲幅較大的高位股轉進漲幅較小的低位股，出現了高低位轉換的現象。值得一提的是，這次「高低位轉換」的現象不僅在電子股間做轉移，也蔓延到傳產股；當中漲幅較大的高位股以IC設計為代表，後續這波大賺IC設計的資金如何移動，即是觀盤重點。

之前提到IC設計族群的重點在於3月營收表現能否通過市場考驗，這裡的市場表現並非營收是否創高？成長率是否可觀？而是資金對這個數字公布之後所呈現的態度。這次IC設計族群的3月營收公布後，即便相關公司3月營收創新高，或是外資調高評等，但是只要股價先前已有一段漲幅，在營收數字公布後，反而是賣壓湧現，股價不漲反跌，驅動IC的聯詠、敦泰等即是一例。

多次提到「股價預告方向，媒體解釋現象」，營收創高是一種現象，對於操盤手而言，留意股價對該利多的反應，如利多卻漲不動，這才是重點。現階段的IC設計要先觀察近日股價的高點何時能被越過，能夠越過才是整理結束再攻的訊號。

去年12月至今看好的電動自駕車產業，隨著鴻海集團主導的MIH聯盟投入發展，加上美國總統拜登所提出的基建計畫中將分配1740億美元發展電動車生態鏈，全球電動自駕車產業其實正在加速。

要發展電動車產業，配套的基礎建設不可少，車輛充電必備的充電站(樁)的建置就很重要，而電動車的核心技術「三電系統」─即電池、電機和電控系統等的相關供應鏈，也被市場視為是發展主軸，當中由於動力電池成本占電動車整體成本比重約有30~35%，所占比重相對較高，故誰能掌握到相關的電池技術很關鍵，與電池材料有關的供應鏈，如AES-KY、康普、長園科、美琪瑪、中碳等本波都領先表態，後續可進一步留意。

至於一路追蹤的生技新藥產業，隨著行政院日前審查完成新版《生技新藥條例》修正案，將CDMO(委託研發及生產代工)納入租稅優惠適用範圍，新政策將於明年元旦上路，後續有利國內的CDMO產業發展，相關的永昕、台康生、保瑞等營運看俏。另外，今年「特管法」修正辦法上路，開放異體細胞治療在國內發展，此舉有助於基因治療的市場規模擴大，相關業者也可望受惠。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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(中時新聞網)