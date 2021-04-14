玩家只要搶先預約，將可獲得豐富好禮。

網石公司(Netmarble Corporation)今(14日)宣布，奇幻冒險RPG手機遊戲《二之國：交錯世界》事前預約正式展開，即日起台港澳、日本、韓國的玩家可在官方網站、雙平台進行預約，將可在上市後獲得豐富好禮。

《二之國：交錯世界》重現世界知名奇幻遊戲《二之國》的世界觀，遊戲內真實世界和奇幻世界並存，提供玩家兩種截然不同的遊戲體驗。遊戲內有充滿吉卜力風格和猶如童話故事動畫的3D全彩畫面，也搭配久石讓打造的高品質音樂，讓玩家享受沉浸式體驗。

即日起，玩家只要在雙平台完成事前預約，將可在遊戲上市後獲得幻獸「牛王」。而在官方網站預約，則可獲得「興奮呼喵遊戲表情符號」、「HP小型藥水」*100、「金幣」*5萬等獎勵。

此外，玩家也可在官網參加「好友邀請活動」，完成指定任務後，將可在遊戲上市後獲得「服裝召喚兌換券」*10。而當邀請的5名朋友完成任務，還會獲得「烏達達帽子」。玩家也可在事前預約網站上，搶先一窺遊戲世界觀和更多精緻遊戲美術圖。

《二之國：交錯世界》事前預約開跑，網石棒辣椒今天也舉辦媒體茶會，由總經理林大鈞分享《二之國：交錯世界》第一手消息、遊戲特色，並宣告遊戲正式在台港澳、韓國、日本同步展開事前預約。

《二之國：交錯世界》以《二之國》IP為基礎，不但有豐富精采劇情，並搭配精緻吉卜力風格動畫、久石讓打造的背景音樂，希望讓玩家在遊玩時，能沉浸在二之國的夢幻世界，享受耳目一新的體驗。

《二之國：交錯世界》配載精緻3D動畫和高品質過場動畫，提供一個宛如劇場動畫的世界。此外，遊戲內也搭配來自原版IP的高品質音樂，讓玩家在遊玩時，能享受豐富的視覺和聽覺饗宴。

更多資訊，請參考《二之國：交錯世界》

(中時新聞網)