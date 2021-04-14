促進轉型正義委員會12日說明延任案決議，主委楊翠（右二）、副主委葉虹靈（左二）等人出席，指出委員會已於4月7日討論通過，向行政院報請延任一年。（資料照）

促進轉型正義委員會任務原在今年5月到期，12日宣布將向行政院提出再延任一年，引發外界質疑一再延任，恐怕成為萬年機關。國民黨立委鄭麗文昨(13日)在臉書批評，促轉會成立三年以來，根本沒有人知道他們到底做了什麼、轉了什麼，「蔡政府可以花納稅人民的錢養這種萬年殭屍機關嗎?台灣人民可以接受如此荒謬的促轉會嗎？」

促轉會主委楊翠12日強調，促轉會不會「無限期延長」，延任之後會對《促轉條例》做盤點並提出相關修法，會有明確任期。「台灣需要一個有時限的專責機關」，促轉會這一年將檢討促轉會「轉型後」的功能，明確任期與組織檢討、可移交業務銜接機制等，並擬定加害者處置法案、清除威權象徵法案、被害者權利回復法案、不義遺址保存法案、政治受難者家庭照顧及療癒服務法規等。

鄭麗文13日臉書貼文提到，這已經是促轉會第二次要求延任，根本沒有人知道他們到底做了什麼、轉了什麼，瀏覽該會的官方網站，其中四大任務是「還原歷史真相」、「威權象徵處理」、「平復司法不法」、「重建社會信任」，但這三年來，促轉會究竟還原了什麼歷史真相?有任何重大的歷史翻轉嗎?

鄭麗文說，促轉會以「威權象徵處理」名義，將中正紀念堂衛兵交接儀式從館內移至廣場上，甚至要移除館內的蔣公銅像，請問衛兵交接儀式是街頭藝人表演嗎? 蔣公銅像是裝置藝術嗎? 這些都是我國一段重要歷史文化的保留，卻被對其強加政治色彩，甚至意圖剷除。

因此，鄭麗文質疑，在民進黨所謂推動轉型正義的過程中，只有造成社會上更多的對立與仇恨，如何「重建社會信任」?這樣的促轉會不是可笑至極嗎?她更稱，三年時間，沒有具體的工作清單時程，也不受任何人監督，「行政院長蘇貞昌濫權，隨心所欲讓促轉會不斷延任， 將其當作『民進黨的政治提款機』，拚命向支持者展現『民進黨都有在做轉型正義』」。

(中時新聞網)