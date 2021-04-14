近年外送行業興盛，不只訂餐方便，還有備註欄方便客製化餐點，日前卻有奧客在15元的荷包蛋上備註「加兩片火腿」，讓早餐店老闆娘陷入兩難，不照做又怕被客訴，只好折衷給他一片火腿，文一PO上後網友也怒轟奧客實在太貪「沒錢就不要吃，鑽什麼漏洞」、「點白飯加麻油雞的概念」。

奧客外送點15元荷包蛋備註加2片火腿。(翻攝自 爆廢1公社FB)

「15元去哪裡買一顆蛋加兩片火腿，我也要去買…」，一名早餐店老闆娘在臉書「爆廢1公社」指出，她昨天早上接到一份15元荷包蛋備註要求加2片火腿的外送訂單，當時沒看清楚就按接受，給他照做又太便宜他，不照做怕被客人負評，「客服又全都偏向消費者」，讓她大嘆實在太難了，想來想去只好給他一片火腿，並附上紙條要客人下次別再這樣點。

對此，網友紛紛留言，怒轟這位客人太貪，「給他1x1公分的火腿材料兩片」、「下次點一個荷包蛋，我要備註外加一個套餐鐵板麵」、「沒錢就不要吃啊，鑽什麼漏洞，害得現在很多店家都不給寫備註了」、「高級乞丐？」還有人建議老闆娘無視，「有些人真的會貪這種便宜，我裝沒看到」、「你給了以後，他就會這樣操作，之後不給你還是會吃負評啊⋯⋯」、「菜單加上火腿單價，就沒下次了」。

但也有人緩頰，是不是客人想加錢買，卻沒有火腿選項可以按，老闆娘則回答，「如果真的想要，應該多點幾顆蛋，跟我說換火腿」。

(中時新聞網)