《路透社》14日引述美國國會助理爆料，指稱總統拜登已向國會表態，正推動出售超過230億美元(約新台幣6,609.05億元)的武器予阿拉伯聯合大公國。軍售內容除武裝無人機與其他裝備外，還包含先前部分議員與以色列強烈反彈，更遭質疑撼動中東權力平衡的F-35。該銷售案早在川普時期就已談成，雖然拜登上台初期一度暫扣，如今卻又再度放行。

美國國務院證實，雖然美方仍在進行細節的審核，並與阿聯官員持續磋商武器的用途；但拜登政府已決定在阿聯軍售案中往前邁出一步。最終若真的成案，最快也要2025年才能交付。

該軍售案包含通用原子航空系統公司、洛克希德‧馬丁與雷神技術公司的產品，涵蓋18架MQ-9B無人飛行系統、50架F-35、空對空與空對地彈藥。

對部分美議員來說，不樂見阿聯取得F-35。這除與阿聯捲入葉門內戰、引發全球最嚴重的人道衝突外，出售該戰機更違背美國維持以色列於中東地區軍事優勢的一貫立場，更可能讓該戰機的敏感技術流至中國大陸與俄國之手。

民主黨籍議員恩格爾(Eliot Engel, 時任眾議院外交委員會主席)先前發布聲明警告，F-35會影響以色列的軍事優勢、破壞波灣地區軍事平衡，甚至造成其他國家以透過與以色列建交，換取F-35軍購。

他認為，正因為F-35在中東除以色列別無分號擁有，才確保該國質量軍事優勢。甚至，考量到美國主要對手中國大陸與俄國，國會須考量到軍事案恐造成敏感技術外流，使美國軍事科技領先遭到侵蝕。

至於以色列，先前一度表態反對川普出售F-35給阿聯；但最終疑因川普允諾出售重量級軍售，而含淚吞下出售F-35給阿聯的事實。《路透社》報導指出，目前以色列尚未發布聲明反對。

對中東國家而言，2020年無疑充滿各種「驚奇」。先是9月，在美國斡旋下，阿拉伯聯合大公國同意恢復與以色列的外交關係，跌破眾人眼鏡；同年11月，川普通知國會已批准美國對阿拉伯聯合大公國軍售案。不過，隨著拜登上台，其以需要對內容進一步審查為由，一上台便宣布暫停川普批准的阿聯軍售案。

當時，阿聯表示早有準備軍售案會需要審查，並歡迎各界一同努力緩解區域緊張，並促成重新對話。

(中時新聞網)