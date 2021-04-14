黃靖倫從《超級星光大道》出道，跨足唱片、主持、戲劇等領域發展，去年老婆更是產下女兒，讓他初嚐為人父的喜悅，常在臉書與網友分享日常的他，透露日前跌傷膝蓋卻不願就醫，結果被老婆痛罵一頓，而他也吐露原因是不想「浪費醫療資源」。

黃靖倫透露日前跌傷膝蓋，雖然有皮外傷，但是還能正常行走，推測應該不是骨頭裂掉或韌帶斷掉，雖然擔心不就醫傷勢恐變嚴重，但由於當天結束工作已是晚上，只剩夜診或急診室，不想霸佔急診室名額，如果因此去照x光，診斷出來什麼事也沒有，恐怕會被醫護人員誤解浪費醫療資源，兩者間的抉擇，讓他無奈表示：「這中間真的只差那一條線」。

老婆前天罵我，為什麼跌傷膝蓋不去 醫院看一下，為什麼堅持不去？ 那天拍完回來已經是晚上， 應該只剩夜診或是去急診室了， 我雖然有皮外傷，其實更擔心有內傷， 但是我還能走，應該不是骨頭裂掉， 韌帶斷掉吧， 壞就壞在傷口不淺但是也不夠深， 我真... 由黃靖倫發佈於 2021年4月13日 星期二

黃靖倫表示即便台灣有健保，醫療費用不會太貴，仍不該動不動就去拿藥，加上自幼在新加坡長大，醫療費用不便宜，導致即便很嚴重的傷，也被當成可以拖就拖的傷，讓他不禁反問：「不知道是否有人感同身受，是我太笨，還是我太理智？」不過也因此遭到老婆痛罵一頓，但仍不忘強調：「健保真的很好，不要浪費醫療資源」。

對此，網友紛紛留言：「急診就是救病救急，不分大小，有需要就沒有浪費醫療資源的問題」、「有需要就必須去醫院，這不叫浪費醫療資源」、「該去醫院就去醫院，不要小傷變成大傷，還不是一樣要去醫院」，奉勸他快去醫院治療，也讓家人早點安心。

(中時新聞網)