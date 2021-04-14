櫃買中心本周推出系列最後三場次主題業績發表會，在12日「休閒生活」主題業績發表會後，「電機機械」主題業績發表會今（14）日登場，至興（4535）、謚源（2235）、崇友（4506）等3家上櫃公司，將以線上直播方式說明最新業績表現及營運展望。

櫃買中心表示，台灣電機機械產業擁有完整供應鏈體系，且其中許多為隱形冠軍企業，14日邀請3家在「電機機械」產業中表現優異的公司，分別為國內最大沖壓零組件製造廠至興、汽車散熱風扇領導廠商謚源，以及國內前三大電梯製造銷售廠商崇友等3家公司經營團隊。

接續16日推出系列最後一場「櫃買特色（二）」主題業績發表會，有特昇-KY（6616）、鼎翰（3611）、安碁資訊（6690）等3家公司與會。櫃買中心各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，可查詢櫃買中心網站點閱觀看。

(工商 )