長期低利率環境是年輕人追不上房價的元凶？金管會主委黃天牧14日回應，房市上漲，牽涉很多因素，「低利率只是因素之一」，但國人有土斯有財的觀念、國內廠商擴建增加工作機會，產生購屋實質需求等，都是房價上因素之一，不同地區的房價上漲有不同因素。

中央銀行理監事出書批評台灣長期的低利率政策，造成許多負面效應，如房價上漲、金融機構挺而走險等。

黃天牧對此表示，低利率是不是造成房價高漲的主要因素，可能要做經濟上的研究，利率是成本的因素之一，但也要有購物者的實質需求或有購屋的目的，文化上，國人都喜歡有土斯有財，覺得買房子比較能夠抵禦通貨膨脹，所以文化上因素或許也是房價上漲因素之一，就實質需求方面，如廠商擴建帶來新的就業機會，就業者需要購屋，也是因素之一，所以房價上漲有各種不同的因素，在不同的區域可能顯現的因素不太相同的。

金管會主委黃天牧。（黃世麒攝）

另外對於金融機構在低利率環境下，為購手續費挺而走險，鼓吹客戶不斷解約或解基金買新金融商品，黃天牧表示，利率環境就是讓金融機構要找尋更多的的利源，除了傳統利差之外，包括爭取手續費收入。

金融機構是不是鋌而走險？黃天牧表示，應該是在注重風險的情況下去開展業務，金管會也會特別重視金融機構的風險管理，但同樣的，黃天牧也呼籲投資人跟消費者在低利率環境下，選擇投資金融商品的時候，也要有風險意識，不要只是單純追求高收益率，應該要審慎了解，自己是不是瞭解這金融商品，自己的風險承受能力是否適合等。

對於金融機構銷售金融商品是否有錯誤行銷，或產生道德風險，尤其是對銀髮族等，將會加強管理。

(工商 )