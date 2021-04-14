圖二：日本虎牌推出SIAA認證完美抗菌保溫杯，共八色、三尺寸供選擇，母親節檔期可以特殊價格購入。（日本虎牌提供）

圖三：日本虎牌聯合苗栗勤美學，將抽出15位中獎者參與的露營 Glamping 夏日慶典。（日本虎牌提供）

圖四：台隆手創館獅子寶寶精油防蚊貼，原價139元，特價89元。（台隆手創館提供）

圖五：台隆手創館MISOKA奈米礦物牙刷，每支420元。（台隆手創館提供）

圖六：台隆手創館CAPTAIN STAG鹿牌，CAMP OUT大容量收納包75L，990元。（台隆手創館提供）

後疫情時代露營商機迅速竄起，不少品牌也相繼推出相關產品搭上這股熱潮，如日本虎牌推出抗菌保溫杯，並聯手勤美學、蜷尾家打造夢幻露營，而而台隆手創則推薦出門必備的個人盥洗用品、防曬及防蚊噴霧，幫助消費者出準備出外旅遊更便利。

日本虎牌以回歸大自然為主軸，推出經過抗菌製品技術協議會認證(SIAA)的 MCZ-S保溫保冷杯瓶，超輕量防磨材質主打戶外運動、健身族，該系列一共八種顏色、三個容量提供選擇。而此次特別苗栗勤美學、蜷尾家合作，即日起至5月26日間，於全台虎牌生活管、百貨櫃點購買任一款牌生活館以及百貨櫃點購買任一款母親節檔期特殊價格1190 – 1390元的MCZ-S保溫杯瓶,即有機會參加抽獎體驗苗栗勤美學為虎牌量身訂製，價值1萬3000元的兩天一夜的露營 Glamping 活動，並邀請蜷尾家設計限量的期間限定甜點手作課程。而該行程將於5月31日開獎，抽出 15 位中獎者，中獎者可邀請一位同伴，於6月18、19體驗由三個品牌合作的露營 Glamping 夏日慶典。

台隆手創館近則推薦多款實用的商品如來自日本知名露營品牌CAPTAIN STAG鹿牌-CAMP OUT 大容量收納包，以及因應夏天蚊蟲多的獅子寶寶草本精油防蚊噴霧、防蚊貼，為你驅離小黑蚊並有效忌避埃及斑蚊，另外訴求輕量輕巧、只需搭配清水就能達到結牙效果的MISOKA奈米礦物牙刷，讓消費者在打包行李時更輕鬆。

(中時 )