世芯-KY最大客戶飛騰遭美國列入實體清單，世芯-KY信心喊話，今年營收可望持續成長。法人認為，缺口短期恐難填補，今天股價出現第4根跌停，早盤跌停板賣單高掛近8000張。

美國商務部8日以從事活動有悖於美國國家安全或外交政策為由，將飛騰等7家中國企業與機構列入實體清單。世芯-KY於13日舉行線上法人說明會說明事件對財務、業務影響及因應對策。

世芯-KY指出，飛騰2020年貢獻約39%營收，若飛騰今年無法貢獻業績，估計將影響公司營收約25%。客戶委託設計（NRE）業務預期在3至4個月將有其他客戶填補缺口，全年整體業績仍可望維持成長趨勢。

法人預期，世芯-KY短期難以填補飛騰減少的營收。在市場對未來營運前景疑慮未除，賣壓依然沉重下，世芯-KY今天股價持續重挫跌停，達新台幣593元，已連續4個交易日跌停，合計跌309元，跌幅34.25%。（編輯：張均懋）1100414

(中央社)