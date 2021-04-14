疫情趨緩，家飾鑄件廠泰金-KY(6629)受惠美國房市復甦居家修繕市場需求成長，加上去年基期較低，首季獲利預期將表現不錯，第二季美系大型客戶的急單，又有新客戶下單，營收將比首季來的好，可望有機會挑戰新高。

泰金生產所在地位於泰國，目前全球港口缺櫃情形嚴重，官方端出進港優惠措施盼能有解決的方法，泰金積極解決缺櫃的大問題，面對客戶的急單，部分採取空運出口方式因應。泰金-KY第2季工作天數恢復正常水準，加上手上訂單量大，業績表現樂觀以待，法人預期，營收表現將優於首季。

泰金主要以鋁合金與鋅合金材質五金鑄件製造與銷售，產品包括掛件/支架、窗飾、把手、衛浴與其他等，經營模式包括OEM、ODM與OBM，OEM與ODM客戶為歐美家具、家飾品牌與零售通路商，OBM為自有品牌「The HAVEN Collection」與「TheKINGSLEY Collection」。

展望2021年，泰金第一大貿易商客戶因基期已墊高，此部分營收將呈現微幅成長；第二大A客戶由於庫存水準在低檔水準，營收將重返成長軌道，有機會成長約6~7%；第三大I客戶2021年將呈現持平；第四大L客戶在品項數持續增加，營收有機會成長8~10%，再加上新客戶小幅貢獻營收金額，法人預估，泰金2021年全年營收金額將達15億元左右，年增率將超過18%。

(時報資訊)