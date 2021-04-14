23歲大陸女星關曉彤以童星出身，靠著甜美臉蛋及氣質形象受封「國民閨女」，由於祖先是滿族人，她還有「滿族美女」支撐，然而身高173公分的關曉彤，身材屢次掀起討論，先是被嫌骨架大、很壯，她瘦下來後又遭網友酸「下巴變假體」，讓粉絲心疼偶像真是怎麼做都不對。

關曉彤因為身形高挑，一長肉就特別明顯，不只一次被網友酸「老氣」、「土」、「壯」，她也無奈地解釋，自己不是骨架大，只是單純容易長肉，為了塑形體態，關曉彤不只積極運動，連在拍戲期間都只能吃健康的減肥餐，拚了命在減肥，近期她減肥成功，不僅身材變好，五官也變更立體，但網友卻不領情。

關曉彤曾抱怨自己只是肉多。(圖/翻攝自微博)

網友並沒有因此放過她，日前關曉彤工作室在微博釋出她的新戲花絮影片，明顯看出她的臉型變得更消瘦，雙頰有點凹陷，下巴也有點尖得不自然，網友見狀紛紛毒舌狂批，「勸關曉彤不要再減肥了，她變瘦了更不好看，下巴更醜了」、「真的好醜啊」。

關曉彤遭酸下巴變假體。(圖/翻攝自微博)

對於網友的集體砲轟，粉絲也忍不住留言補血，「胖了壯，瘦了臉不好看，她好難」，但還是擋不住網友猛烈攻擊，「怎麼都醜，只有一雙腿，然而還是黑腿」、「她真的越來越像她媽了」、「她就是不夠美，不管胖瘦，不各種營銷也沒人管她」，仍舊無法堵住酸民的嘴巴。

(中時新聞網)