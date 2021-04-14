前年天開顧問股份有限公司簽下詹姓男歌手做為儲備藝人，沒想到他違反「不得吸菸」的契約規定，天開公司認為喉嚨損傷視同歌唱職涯告終，提告求償，台北地方法院判決詹男要賠償培訓費用1萬5000元及懲罰性違約金10萬元，共11萬5000元。可上訴。

天開顧問公司提告主張，詹男以歌唱為專長，嗓音即為其演出之重要資本及生財工具，喉嚨損傷視同歌唱職涯告終，但他在合約期間仍有抽菸行為，去年4月底公司告誡他不得再抽菸，但他仍一再違反。

天開顧問表示，去年年7月6日詹男以通訊軟體LINE向公司提出終止系爭合約，經公司提醒會有違約罰則但對方仍決定終止合約，於是雙方在去年7月7日終止合約，但詹男在合約期間違反不得抽菸的規定，須給付賠償費用。

北院認定，經紀合約有規定「不得吸菸、酗酒、嚼檳榔、施用毒品、非法施用管制藥品或為其他有害自身健康與品德之行為」，詹男違反契約須賠償培訓費用及懲罰性違約金共11萬5000元。可上訴。

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(中時 )