俗稱「牛皮癬」的乾癬，不僅帶來生活上的困擾，也可能合併乾癬關節炎，造成關節發炎腫脹和變形。金門醫院與台北榮總合作引進乾癬生物製劑，成功協助患者減輕多年老毛病，也不用再台金兩地跑，節省往返治療的時間和花費。

北榮皮膚部主任張雲亭指出，乾癬也叫做「銀屑病」或「牛皮癬」，為一種常見的全身性慢性發炎疾病，在台灣的盛行率約0.2-0.3％。患者容易在皮膚多處反覆長出隆起的紅色脫屑斑塊，且發病後多數無法完全治癒。患者可能因為病灶搔癢造成不適，更常因為皮疹長在暴露部位影響外觀，也會被人誤認為是傳染性的皮膚病，對患者造成很大的心理壓力與社交的困擾。

部分患者還會合併乾癬關節炎，造成關節發炎腫脹，甚至變形，而嚴重乾癬性關節炎患者，更可能全身關節痠痛不已，連擰毛巾、上廁所姿勢變換等等日常動作都無法進行，影響生活甚鉅。

北榮皮膚部主治醫師李政源鼓勵患者積極治療，避免進一步引發關節炎或其他系統的發炎。（金門醫院提供）

北榮皮膚部主治醫師李政源也說明，乾癬的治療分別為局部外用藥膏治療、照光治療，以及全身性藥物治療，如口服免疫調節劑或生物製劑注射。但金門當地無照光設備與人力，生物製劑治療的種類也少，中重度病患治療上的選擇遠比台灣本島來得少，且往往需要口服免疫調節劑的治療，而這些治療也需要長期的追蹤與抽血監測，是一般地區診所較難處理的部分。

在衛生福利部、金門醫院、金門縣衛生局及台北榮總醫院的四方合作下，申請到健保給付，且治療效果良好的生物製劑，持續提升慢性皮膚疾患的照護能量。

每周一在金門醫院支援門診的張雲亭主任、主治醫師李政源強調，乾癬雖然是慢性皮膚疾病，但並不是絕症，也不會傳染，請大家莫用異樣的眼光看待他們。目前已有很好的治療藥物，有些患者可達到幾乎看不見病灶的目標，積極性治療可免於旁人歧視的眼光，更能避免進一步引發關節炎或其他系統的發炎，從此脫離「癬」境。

(中時 )