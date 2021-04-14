日月潭水位持續下降，意外多出了平時難得看到的獨特風貌，像是湖畔裸露一圈白色礫石，乾涸泥地長滿大片草皮，成了網美眼中「多了吐司邊的日月潭」、「綠色湖水岸」、日月潭版的「台東嘉明湖~~天使的眼淚」，引來民眾搶拍，見證65年難得罕見奇景，也成為近日打卡熱點。

網友說，尤其少了遊艇馬達聲與大量遊客，更適合靜心度假，不須到人擠人風景點，防疫更安全。

涵碧樓指出，目前還在防疫期間，國人還是比較喜歡到較少人的風景點，不僅可以享受健康養生的客製化行程與養生套餐，水位儘管略有下降，但反而有機會見證到更大面積的LALU島原始風貌。

日月潭除了觀光旅遊功能，更是國內重要水力發電水庫，它擁有全台灣最複雜的水力發電系統，主要由大觀發電廠與明潭發電廠使用。白天尖峰用電時段，大觀二廠及明潭電廠發電後，尾水分別蓄存在下池的明湖水庫與明潭水庫，夜間再利用離峰電力抽取下池的水到上池蓄存，藉此形成三座水庫之日夜水位落差，即為日月潭發電系統最具特色之現象。

目前當地民生用水無虞，最近漁民更輕易的抓到巨無霸大頭鰱，在月牙灣「天使的眼淚」，潭水區泥土淤積長出大片綠色草皮、更讓水社地區清朝古厝殘存屋體露出水面，而疑似邵族水社部落遺址現身，南投縣議員石慶龍因此提出文資保存申請。

涵碧樓指出，最近又接近螢火蟲季節，當夜幕低垂，還可以沿著日月潭散散步，晚間的蔣介石碼頭下降到石頭灘，別有一番風味，而長條的木棧道漂浮在水上，掛著一顆顆被點亮的燈籠，搭配絕美湛藍星空，頗有武俠片場景氣勢，遊客最喜歡在湖畔吹著徐徐涼風，感受日月潭不一樣的面貌。

網友拿出素有「情人的眼淚」之稱的台東高山湖泊嘉明湖照片，對比日月潭水庫，因為水位下降，湖畔旁的礫石露出，藍天白雲都倒映在湖面上，兩者有著極高的相似度，還有人建議在日月潭的月牙灣，就可以拍到最漂亮的明潭版「天使的眼淚」。

網友還拍到湖畔旁整圈白色礫石露出，還有小船行駛在湖面上，風景美不勝收，乍看之下，因為65年來罕見的水位下降現象，創造出更多獨特奇景。尤其是水質清澈乾淨，最近進入螢火蟲季，漫步湖畔，就可看到螢光點點的浪漫景致。

經濟部也強調，儘管日月潭水位下降，卻不影響南投當地民生用水，埔里地下水與多座水庫水量還夠，加上近期中部山區午後對流旺盛，有機會出現零星降雨，所以並不需要擔心缺水問題，短期內並不會限水。氣象專家預測4月份降雨仍偏少，預估5月中旬以後就可迎來梅雨，提醒民眾要珍惜水資源。

(中時 )