華裔球星林書豪在本季加入勇士隊發展聯盟球隊，各界也都相當好奇他的去向，而在NBA交易截止日過後，以及目前可以簽約球員的時期都沒球隊想要林書豪，勇士隊之前也選擇簽下甫奪G聯盟最佳防守球員獎的裴頓(Payton II)，但就是沒有簽約林書豪的意願。

而在早前聯盟放出了一些消息，據《紐約時報》記者史坦（Marc Stein）報導，溜馬已和布里塞特（Oshae Brissett）簽下第二張10天短約，這也代表本季G聯盟得分排行前11高球員，只剩林書豪尚未獲得NBA合約，另外林書豪在今日於推特親自發文，盼能夠獲得一次機會來證明自己。

林書豪轉發史坦的推特文，並說道：「我只是需要一個機會」，然後配上兩張舉起手臂的表情圖，暗示自己非常努力想回ＮＢＡ打球，此舉也引來各方關注。而在昨天金塊球星賈瑪莫瑞(Jamal Murray)遭左膝十字韌帶撕裂報銷後，金塊戰力也成隱憂，畢竟他場均能砍下21.2分、4.1籃板以及4.8助攻，這時便有許多金塊球迷於社群上喊話，希望球隊能夠簽下林書豪。

而林書豪本季在G聯盟出賽9場，平均上場時間31.2分鐘，繳出19.2分、3.2籃板以及6.4次助攻成績，值得一提的是，他9戰三分球命中率高達4成26，過去他的外線並不穩定，這成績對他而言是一大利多，而他場均得分在聯盟排第7，甚至比布里塞特18.6分來得多，這也難怪他會在推特為自己喊話了。

(中時新聞網)