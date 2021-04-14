王冠雄在洛杉磯家裡常做各種勞動。（摘自臉書）

夫妻鶼鰈情深。（摘自臉書）

王冠雄拍下太太姜文淑騎馬英姿及生活日常。（摘自臉書）

王冠雄展示可隨身攜帶的自衛工具 (槍枝需有許可證)，左上是姜文淑平時帶出門的自衛手槍。（摘自臉書）

王冠雄庭院的噴泉。（摘自臉書）

70年代家喻戶曉的金馬影帝王冠雄，當年息影後，與妻子姜文淑在美國洛杉磯過著隱居山林生活。美國疫情仍嚴重，疫苗種類也多，但他說：「我不信任疫苗，至今仍在觀望。」

他當年與妻子移民美國後，投入大腦開發研究計畫，幫助自閉症兒童改善生活已23年。71歲的他，外形及身形至今保養得宜，小他10多歲、選美佳麗出身的姜文淑，氣質依舊高貴優雅，夫妻倆住在1700坪大院豪宅，擁有3匹名駒、10多隻狼狗及種植果樹，每天早上4點鐘起床餵馬、清馬糞、餵狗、餵雞，各種體力活親力親為，晚上8點就寢，生活簡單愜意。

夫妻倆的婚姻生活「相敬如賓」，像是她進他書房要先敲門、不能亂掏他口袋，她在友人面前稱呼他為「王老師」而不是稱呼「老公」，可見她對他的尊崇。

銀幕硬漢形象的王冠雄，其實有顆柔軟的心，除了會幫妻子買衣物，為了給她驚喜，他在家後院打造了1比1比例的噴泉送她當生日禮。他也買了一匹溫馴的馬送她，和他一起享受騎馬樂趣、她隨身攜帶的自衛工具，是他特地找來兼具美觀及適合她的手型，愛妻舉動讓友人看了都不禁歎說「王老師真是世間稀有動物」。

王冠雄透露，兒女都已成年，住在外州，他與妻子鮮少到外區，主要受疫情影響。全美仇恨亞裔，犯罪事件層出不窮，洛杉磯縣警局日前宣告，民眾可攜帶小型自衛武器外出，「照片中那支貝殼握把的貝瑞塔92（手槍），是我太太外出時攜帶的自衛工具」。

他提到，辣椒噴霧劑、折疊刀和特定電力的電擊槍均屬合法的隨身防禦工具，「可攜帶外出的都是小型自衛武器，家中自衛是以攻擊性自動武器為主，我分享的目的是其中有一項新的規定，就是無論認識與不認識，當看見有人遭受毆打攻擊時，可合法行使這些自衛工具伸出援手」。

王冠雄1974年出道，演出第1部片《潮州大兄》即受矚目，1980年以《茉莉花》拿下金馬影帝。他曾在《大地飛鷹》、《浪子快刀》飾演豪氣干雲的大俠客，也與林青霞、楊惠姍、柯俊雄、潘迎紫等演出社會寫實片《慧眼識英雄》，性格小生形象深植人心；他主持過金馬獎，也有一副好歌喉，是多才多藝的全能影帝，從影12年拍了上百部作品，35歲事業如日中天時退出影壇。

(中時 )