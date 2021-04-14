娛樂與偶像文化盛行，追星本是具備正向意義的，但若是追星追到走火入魔，不懂得尊重明星隱私，這樣的人就被叫做「私生飯」，人氣男團「TNT-時代少年團」，近日就飽受私生飯騷擾，瘋狂粉絲甚至偷偷闖入他們的下榻房間，做出許多詭異行動並po網炫耀，讓人看了不寒而慄。

之前清明節，時代少年團團長馬嘉祺返鄉掃墓才被私生飯跟蹤，如今又發生更恐怖的「私生事件」，微博上瘋傳私生飯這回的「打卡認證照」，只見某網友在朋友圈狂傳照，照片看來該網友疑似跑進時代少年團的飯店房間，興奮拍照傳訊「口罩好香」、「果然你們是一起睡的，大床房」，還詭異地說道：「嘻嘻被我們抓到啦」。

粉絲私闖偶像飯店房間，不僅拍照炫耀，還擅自吃掉食物。(取材自娛超人微博)

而這些私生飯潛入偶像的房間，不只是觀察而已，他們拿起手機大拍特拍，發現食物就擅自吃掉，坐在偶像睡過的床上自拍，連男孩們用過的口罩，都被粉絲一人一個當成紀念品帶走，毫不尊重隱私的誇張行徑曝光後，讓該團粉絲及其他網友都看傻眼。

私生飯拿走團員用過的口罩當紀念品。(翻攝自娛超人微博)

因為時代少年團的成員們年紀頗輕，最小的才17歲未成年，因此很多人擔心私生飯這樣的恐怖行為，會給他們的身心帶來不良影響，同時也痛批安保似乎太草率，酒店管制也過分鬆散，「酒店是不是要解釋一下，為什麼私生能進去呢」、「私生不是粉絲，不要再打著愛他們的旗號滿足自己的私慾了」、「這不能報警嗎？變態啊，心疼弟弟們」。

(中時新聞網)