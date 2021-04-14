蘋果公司發出邀請函，將於4月20日舉辦新品發表會，業界普遍預期該科技巨頭在6月召開年度開發者大會之前，將先在這場盛會上推出新款iPad Pro平板電腦與其他新產品。

蘋果對媒體發出的神秘邀請函並未透露太多資訊，僅寫著「 Spring Loaded」。蘋果並表示，這場活動將在加州Cupertino的總部園區舉行，並將透過官網進行現場直播。

稍早之前，蘋果的虛擬語音助理Siri在果粉探詢下，已提前洩露該科技巨頭擬於美東時間下周二（台灣時間下周三）舉行新品活動的計畫。

當路透社記者詢問有關蘋果的下一場發表會時，Siri回覆「特別活動將在4月20日下周二於加州Cupertino蘋果總部園區（Apple Park）舉行。您可在Apple.com網站獲得所有詳細資訊。」

蘋果通常在3月發表新硬體，然後在夏季晚些時候的年度開發者大會上發表最新版本的iOS軟體。蘋果在去年3月發表了新版iPad Pro。

今年蘋果尚未舉辦任何產品發表活動，不過各科技新聞網站已經猜測蘋果可能在即將舉行的活動上推出新款iPad Pro，以及期待已久、稱為「AirTags」的藍牙追蹤器。市場預期最新版iPad Pro平板電腦將配備運算速度最快的最新晶片，也將為相機增添新功能。

(時報資訊)