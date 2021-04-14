外媒報導，美國私募股權基金KKR與加拿大Brookfield Asset Management Inc均有意與同業CVC Capita競購日本東芝集團。

彭博報導，消息人士透露KKR有意加入這場戰局，並考慮以高於CVC提出之近210億美元的價碼進行收購。加拿大資產管理公司Brookfield也已展開競購東芝的初步階段。

但消息人士表示，KKR與Brookfield都仍處於初步討論階段，尚未做成任何最終決定，最後也未必會向東芝提出收購要約。

東芝、CVC、KKR與Brookfield都未對該消息發表評論。

稍早前東芝證實已經收到CVC的收購建議。東芝大股東香港投資基金Oasis Management周二表示，CVC的出價「實在遠低於合理價值」，並呼籲東芝應該考慮其他收購要約。Oasis強調，東芝每股價值應該超過6200日圓。

媒體報導，CVC提議以每股5000日圓收購東芝，使總交易額達到209億美元，預計最快將於本周提供相關細節。報導並指出，CVC可能選擇與日本投資方結盟，這也有助於後期得到日本監管機關的批准。

日媒則報導東芝將召開董事會就收購案展開協商，不過其社長（執行長）車谷暢昭（Nobuaki Kurumatani）已經提出辭呈。

(時報資訊)