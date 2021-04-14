中央大學與玉山銀行於4月13日舉行2021「玉山學術獎」頒獎典禮，由中央大學周景揚校長、玉山銀行黃男州董事長、中央大學管理學院許秉瑜院長以及玉山金控王志成人資長共同頒獎，獲獎教授為財金系黃瑞卿老師，著作發表於作業管理領域之國際頂尖期刊《Management Science》。

玉山銀行董事長黃男州表示，自2010年成立玉山學術獎，如今邁入第3個5年，上個月甫舉辦玉山學術獎記者會，擴大合作範圍至國內11所指標性學校，很開心今天就能在中央大學進行頒獎，展現了豐沛的研究能量。目前累計40位教授獲獎，深心期許玉山學術獎的第3個5年，發揮更大的影響力，協助更多傑出教授站上國際學術舞台，為台灣增添更多榮耀。

中央大學周景揚校長表示，今年是中央大學與玉山學術獎合作的第一年，並已產生第一位獲獎者：管理學院財務金融學系黃瑞卿教授。再次感謝玉山學術獎慷慨捐贈，提供大額獎勵金支持傑出教師，對於提升管理學界研究能量有莫大的助益。相信中央大學管理學院在玉山學術獎的激勵下，能牽動更多教師致力於國際頂尖期刊發表研究成果。

中央大學管理學院許秉瑜院長指出，各位教師們在平日繁重的教課與行政業務，必須同時兼顧在頂尖的學術期刊中發表論文實屬不易，除了需具備對學術研究趨勢的敏銳度與熱忱，更需投注大量的時間與心力，因此能有玉山學術獎的支持與肯定非常重要，也期許將來管院有更多老師能獲此殊榮。

本次獲獎老師財金系黃瑞卿教授研究風險評估法則，傳統的法則對於適用的決策者風險屬性要求非常嚴格，例如，決策者在所有的財富區間都是風險趨避。黃教授及其研究團隊發展的法則放寬了這樣的限制，決策者可以是風險趨避，也可以是風險愛好，只要知道決策者風險趨避程度的下限，亦即其最愛風險的時候有多麼愛風險，就可以利用相對應的風險評估法則來比較方案的風險。此一新法則應用範圍相當廣泛，除了投資議題之外，也可以應用於各項財務、經濟以及管理議題。

(中時 )