林姓少年假藉協助將網路裸照下架，要求高中女生另自拍裸照供他欣賞，女生除依約傳送裸照外，甚至還與林嘿咻，但林食髓知味，2年後想逼對方再傳裸照，以IG傳送女生先前裸照給她及閨蜜，女生不堪林一再逼拍裸照，報警偵辦。台北地檢署依《兒少性剝削防制條例》、強制未遂罪，向台北地院少年法庭起訴林男。

檢方調查，林姓少年與被害高中女生是透過IG結識網友，2017年女生因裸照在網路上流傳，林男遂以協助將網上裸照下架為由，要求對方須另拍裸照供其觀賞，女生自2017年11月起，在家裡或學校內自拍裸照，傳送給林。

2018年2月，女生因林男一再要求裸照，需求無度，與林談判，林約女生到北市士林區某民宿嘿咻作為交換不拍裸照條件，女生依約與林發生性關係。

沒想到，去年4月24日晚間，林男再以IG傳送女生先前拍攝的裸照，給女生及她的2名閨蜜，恐嚇「小妹啊，上次搞我很神氣嘛」、「該幫老子拍個幾張新照了吧」、「不然我可就像上次一個一個發送給妳的粉絲福利了」、「就當送你的ins粉絲各一個小禮」、「說到真好小妮 子挨個傳」、「貌似妳大專的朋友也有頭緒了」欲逼女生再自拍裸照給他。

甚至林男還在IG貼出女生照片，並發布「灣灣優質蘿莉學生妹，現就讀技院，個性放蕩不羈，熹歡給人口愛，有在灣灣的留學生回報真的值得」。

女生不堪其擾，遂報警提告，警方將林送辦。檢方調查後認定林男涉散布被害人高中時期猥褻照片，並傳訊威脅，涉犯《兒少性剝削防制條例》、強制未遂罪，因林男未成年，向北院少年法庭起訴。

另檢方調查時，被害人撤回對林男加重誹謗罪告訴，加上檢方認為被害人當時與林發生性關係，未違反其意願，另不起訴林男誹謗、性侵部分。

(中時 )