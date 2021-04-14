【旅遊經 編輯部報導】許多人想感受海洋生物，除了到潮間帶、浮潛、潛水、海生館等，幾乎別無他法，北台灣的民眾，現在還有不錯的方法，可以與海洋生物零距離接觸，今年春天新北市政府海洋資源復育園區，新增一座「海洋生物觀察池」，讓參加海洋教育預約導覽的民眾，可以在更舒適和寬闊的環境下，近距離觀察東北角潮間帶的海洋生物，可以感受水中不同生物的樣貌，給一個機會親近海洋、認識海洋，而且只要先行預約，入園免費！

海洋資源復育園區可以認識很多海洋生物

體驗式學習加深學童對海洋知識的興趣

「海洋資源復育園區」海洋生物觀察池所展示的九孔、馬糞海膽、紫海膽、鉛筆海膽、藍指海星、饅頭海星、海參及螺貝等海洋生物，都是由在地的漁民協助提供給園區展示的海洋生物，現在為了提供遊客更優化的海洋生物觀察方式，再增設了一座海洋生物觀察池，讓每一個到訪的遊客都可以慢慢的觀察東北角的海洋生物。

尤其目前剛好是花枝的產卵季，但要觀察花枝受精卵的變化極為不易，園區內能觀察到花枝爸爸媽媽的求偶行為和設置花枝媽媽的產卵床，而且園區工作人員將少數花枝受精卵收集於海洋生物觀察池進行孵化作業，就是要讓遊客能近距離觀察花枝受精卵和花枝寶寶，趁著這難得機會看到「花枝寶寶」可愛的模樣，除了可以了解海洋無限奧秘，還能親眼看到珍貴海中生物生長的片斷，加深對海洋的了解！由於「海洋生物觀察池」可以近距離觀察海洋生物，已受到許多大小朋友的喜歡，許多民眾到海洋資源復育園區進行參訪的旅行團或學校團體，開口的第一句話就是我們可不可以先去你們的「海洋生物觀察池」，就可見一斑！

新北市漁業處處長張麗珍表示，新北市府為了推廣海洋保育及教育，在新北市海洋資源復育園區開設海洋教育體驗課程，以活潑有趣的互動方式，帶您認識東北角生態及人文特色，以及培育室活體展示，有在地多樣的海洋生物、多項主題展覽解說，還有園區最具特色的海洋生物觀察池，讓您不用到海邊也可以親近牠們。到復育園區參訪，不僅可以看得到，甚至可以學得到以及摸得到！參訪時間約60-80分鐘，結束後還可以到附近景點，如：卯澳漁村欣賞海堤彩繪、到馬崗漁村看有「魔鬼洗衣板」的馬崗潮間帶，或是到三貂角燈塔遠眺遼闊的太平洋等！

欲前往的民眾，請先行至新北市漁管處網站預約，免費用，而且還有專人導覽！相關網址為：

(中時新聞網)