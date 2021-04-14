立法院教育及文化委員會今天邀請文化部部長李永得進行專案報告，李永得表示，現任公視董事會至今已延任567天，董、監事選任問題「藍綠執政都一樣難解」，將尋求修法。

李永得在立法院教育與文化委員會就「公共媒體法推動進度與我國公廣集團面對全球數位化之發展規劃」進行專題報告時表示，現行公共電視法規定，行政院提名的董、監事必須經過立法院組成的審查委員會四分之三以上同意，才能順利聘任，門檻過高。

李永得提出具體數字表示，公視董事會從第4屆開始，就出現因為董事無法順利改選而出現任期延宕，其中第4任延任達968天，第5屆延宕58天，第6屆任期是從2016年9月26日到2019年9月25日，到今年4月14日已經延任567天，第7屆董事仍無法選出。

李永得表示，無論是國民黨或民進黨執政，都無法避免這樣的困境。

李永得說，鑒於現行公視基金會董、監事選任困難，各界多認為現行機制有調整必要，文化部將在兼顧公視董事獨立性以及合理選任基礎的前提下，徵詢各界意見，修訂公視法相關條文，也請立法院支持。（編輯：屈享平）1100414

(中央社)