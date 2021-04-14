台南1名勞工下班時至1間傳統鹹粥店用餐出車禍，申請勞保職災保險遭拒，告上法院後，法院認為當地人繞路吃傳統早餐，其理由與路線皆合理，而勞保局「顯以北部或外地人思考，未考量台南人吃早餐傳統」，判勞保局敗訴須給付保險；司法院近日也在臉書解釋該判決案例，意外吸引眾多縣市長留言宣傳在地早餐，也引發網友的南北早餐論戰。

插畫家「蠢羊與奇怪生物」昨（13）日在臉書分享1則法院判決書，該判決書為台南1名夜班員工在早上下班後繞路至1間台南傳統鹹粥早餐店用餐，路途中發生車禍，向勞保局申請勞保險職災給付，但勞保局以該員工脫離平常上下班路線、非屬通勤災害，拒絕給付保險；該員工之後提出行政訴訟。

台南地方法院最終判勞保局敗訴，應給予職災保險；判決書中提到該員工去的是「台南傳統美食鹹粥店」，購買的路線屬合理通勤路徑，其中1項判決理由為「對於長年住在台南的年長者，值夜班下班後去喝一碗鹹粥是小確幸，亦為台南年長者的習性，並不為過」，稱勞保局執意認為對方可選擇其他路線的早餐，「顯以北部及外地人的思考，未考量台南年長者及在地早餐的傳統」。案經勞保局上訴後遭駁回，全案確定。

判決書中提到該員工去的是「台南傳統美食鹹粥店」，購買的路線屬合理通勤路徑，其中1項判決理由為「對於長年住在台南的年長者，值夜班下班後去喝一碗鹹粥是小確幸，亦為台南年長者的習性，並不為過」，判勞保局敗訴。（圖／翻攝自「蠢羊與奇怪生物」臉書）

該判決書經臉書分享後，意外引發外界關注，台南市長黃偉哲在貼文留言說「吃個台南早餐再去上班，反而可以增加整天的生產力」；台南市議員林宜瑾也表示「除了鹹粥以外，肉粽和牛肉湯也是台南神聖而不可侵犯的早餐美食」；台南市立委林俊憲更說「外地人不得對台南早餐說三道四！」

對此，司法院昨（13）日也在臉書專頁發文說，所謂的合理通勤路徑，並不一定代表最短路徑，如果勞工因為想要吃鹹粥，捨棄最短通勤路徑上的早餐店，而多花5分鐘去吃最近的鹹粥店，依照社會經驗法則尚在合理生活圈內，仍然是合理的通勤時間、路徑，所以在路上發生事故，也屬於職災。

司法院在臉書專頁發文說，勞工因為想要吃鹹粥，捨棄最短通勤路徑上的早餐店，依照社會經驗法則尚在合理生活圈內，仍然是合理的通勤時間、路徑，所以在路上發生事故，也屬於職災。（圖／翻攝自司法院臉書專頁）

司法院也在文中提到，「早餐沒有優劣之分，不管你是上班路上繞路去吃鹹粥的府城人、吃鍋燒意麵加爆沙茶的大港人、覺得故鄉鮮魚湯最鮮的屏東人…不會影響你會不會勝訴，重點還是要按照個案情況，判斷是否屬於職業災害」；該貼文也吸引眾多南部縣市長、民代的留言。

屏東縣長潘孟安說「屏東的朋友說：早餐就要吃蒸肉圓加香菜」；高雄市長陳其邁說「大港的早餐，除了鍋燒麵，其實還有肉圓、肉燥飯…為了來一點海鮮，多騎一點路到港邊，備齊今仔日的氣力，也是可以的」；立委蔡易餘說「嘉義的虱目魚湯也不輸台南」；立委郭國文則說「推薦除了大家都知道的虱目魚粥，還有前陣子去吃的佳里市場馬家肉圓」。

司法院的貼文吸引眾多南部縣市長、民代的留言，特別宣傳在地傳統早餐美食。（圖／翻攝自司法院臉書專頁）

司法院的貼文吸引眾多南部縣市長、民代的留言，特別宣傳在地傳統早餐美食。（圖／翻攝自司法院臉書專頁）

此外有網友指出，司法院沒提到北部人的早餐習慣，疑問「北部人好像沒有吃早餐的習慣？」；對此，司法院解釋，「每次台北人說下次約吃早餐，但都沒有下次，所以阿司對於台北人早餐吃什麼自始客觀不能」。

(中時新聞網)