中部旱災嚴重，台中、苗栗、北彰化已實施供5停2措施要撐過乾旱，但水情仍然吃緊，不過，北部翡翠水庫卻超猛，翡翠水庫管理局長謝政道表示，目前翡翠水庫每天支援約81萬噸水給石門水庫，即使如此，3個月後翡翠水庫仍有2座石門水庫的水量，北部民眾不用擔心缺水，而昨晚石門水庫也進行人工增雨，累積雨量3.5毫米。

翡翠水庫管理局長謝政道昨天到北市議會財建委員會工作報告，表示根據最新統計，翡翠水庫蓄水率為75.6％、蓄水量2億5千多萬噸水，現在北水南送，每日供給81萬噸水至石門水庫，預估翡翠水庫3個月後蓄水量還有1億2千多萬噸，相當於2座石門水庫的蓄水量。

石門水庫昨晚六點啟動人工增雨，降雨從下午5點持續到晚上7點，累積雨量約3.5毫米。(水利署提供)

昨天東北季風加鋒面南下，石門水庫也趁此時人工增雨，水利署表示，昨天石門水庫山區午後有明顯局部熱對流，有降雨機會，在晚上6點，通知地面人工增雨作業小組在石門水庫施放1支增雨焰劑，降雨從下午5點持續到晚上7點，累積雨量約3.5毫米，當地居民看到下雨一度很開心，但又擔心雨水被乾巴巴的地表吸收，對水庫挹注不大，截至晚上11點，石門水庫蓄水量已跌破30%。

石門水庫建庫以來第三枯，薑母島居民畫SOS求救。（資料照 呂學賢提供／呂筱蟬桃園傳真）

(中時新聞網)