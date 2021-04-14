台東55歲羅姓男子14日晚間騎電動自行車從台東市中華路二段右轉豐谷北路返家途中，因為並未打方向燈、車身搖晃，被正在巡邏的員警懷疑酒後駕駛，可能危及其他用路人，警方上前攔查後發現該男散發濃濃酒味，並拒絕出示身分，並揚言警方是違法進入私人土地故不願配合，還說要打給媽媽！在一陣拉扯後，警方將其帶回並發現酒測值超標，移送地檢偵辦。

「這是我家耶！」據了解，警方盤查時羅男並未回到屋內，所站的位子不屬於私人土地。警方好言相勸，依照法規向其告知權益，希望他能配合，他不斷大吼大叫「我要打電話找媽媽」，警方出動4名大漢才將其強制約束，並他帶回派出所進一步查證。經員警施予呼氣酒測，發現他酒測值超過法定標準值（0.61mg／L），全案依刑法第185條之3公共危險罪移請台東地方檢察署偵辦。

台東分局豐里派出所所長黃財源呼籲民眾切勿酒後駕車，落實「指定駕駛」、「搭乘計程車返家」，共同維護行車安全，保護自己也保護其他用路人。

(中時 )