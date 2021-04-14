太魯閣號事故影片向左偏，運安會證實畫面裁切過，路線旁確實有一名白上衣男子。（圖／翻攝自中時新聞網影片）

太魯閣號事故釀慘重死傷，工地主任李義祥與逃逸移工阿好在事故發生後各說各話，外傳阿好看到工程車滑落後，曾一度衝到鐵軌旁邊揮手示警，但未獲證實，運安會主委楊宏智今（14日）早證實，當時路線旁的確有名白色上衣的男子，4月6日公布的行車記錄器影片有經過裁切，因此未出現男子身影，但檢調看原始影片絕對可以清楚看到男子是誰。

運安會主委楊宏智今表示，太魯閣號408次在撞上工程車前，路線旁確實有一名穿白上衣男子，4月6日運安會在做事故現場重建說明時，當時公布的行車記錄器影片有經過稍微裁切，因此影片中並未出現白衣男的身影。

楊宏智說，白衣男的身份，以及當時男子站在軌道旁是否是想要示警，目前全部資料已交由檢調調查，運安會不做任何判斷；但楊宏智說，從原始的行車記錄器畫面，檢調可以清楚看到白衣男子是誰。

根據運安會4月6日記者會上公布太魯閣號行車記錄器的畫面，只見列車駛出仁和隧道後，過彎就撞上滑落在軌道上的工程車，下秒列車又撞到清水隧道的左側，之後畫面就陷入一片黑暗。

不過，仔細看影片卻會發現，一般行車記錄器通常是廣角，列車左右兩邊的畫面應都會記錄到，但運安會當時公布的影像卻只能看見左邊的太平洋，右半邊的畫面幾乎消失不見，今天運安會也證實，6日公布的影片其實是有經過裁切。

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(中時新聞網)