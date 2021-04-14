41歲大陸女星金銘過去演出經典瓊瑤劇走紅，以「小婉君」、「小草」角色深植人心。長大後金銘搖身變成學霸，就讀北京大學國際關係學院國際傳播學與文化交流系畢業。最近她上節目首度自曝交過媽寶男友，更鬆口至今不婚主因，被網友讚是「人間清醒」。

金銘最近上脫口秀《聽姐說》分享人生觀，談到愛情中是否人人平等，金銘駁斥說愛情從來不是平等的，更強調：「首先第一點，你得承認一點，愛情這種東西跟婚姻是兩件事情，你可以說愛情是婚姻的基礎，它可以導致婚姻，但不是雙向的」，又強調愛情有保存期限，但婚姻是靠法律紙張「硬性規定」。

金銘談不結婚主因。（圖／翻攝自秒拍）

金銘說，自己至今不願輕易踏入婚姻，最主要原因是大家都把愛情跟婚姻想得太簡單，忽略背後的考驗和付出，引來網友大讚金銘頭腦清醒，直說：「活得太明白的人一般都是單身」、「沒結婚的時候覺得這觀點挺無語，結了婚後覺得金銘是知音啊」、「越清楚婚姻，越無法踏入婚姻」。

金銘自曝交往過兩任男友是藝人，但都是媽寶。（圖／翻攝自秒拍）

外型甜美的金銘也在節目上罕見分享過去戀情，自曝過去男友是圈內人，交往後才發現是媽寶，某次男方一到她家就要求要專屬毛巾、拖鞋，讓金銘吐槽是她家又不是飯店，她把男友照顧的好好的，男友卻不曾體諒她，曾逼金銘從國外工作回來立刻陪她打球，吐槽自己做到「母慈」，對方卻沒做到「子孝」，後來談男友身分，金銘還自曝交往過兩個藝人，兩個都是媽寶，最後一次談戀愛是在3年前，讓現場來賓都驚呆不語。

(中時新聞網)