14日，韓國發布最新官方就業數據，經過13個月嚴峻環境後，終於在3月首次看到，找到工作者增加現象。這也為已被新冠疫情摧殘到不行的韓國人力市場，注入一劑強心劑。

根據韓國統計局報告，3月份韓國就業人數達2690萬，比2020年同期增加31.4萬。同時，這也是從2020年2月以來，找到工作的人首次增加。13個月的當時，就業人數一度增加49.2萬。

新冠疫情衝擊下，造成韓國民眾失業問題嚴重，直到2月底時，人力市場中，韓國還是持續流失工作狀態，並已連續12個月都是如此。至於整個2020年更慘，景氣不好下韓國21.8萬的工作蒸發，創1998年以來最高。

3月工作數量增加，使因為政府放寬新冠疫情社交禁令，商業活動慢慢又恢復正常化後，許多就業機會就因此產生。目前，全部韓國是較之前再降一個限制等級。大首爾區為2級，而其餘各地區為1.5級。

至於失業人口數方面，3月為122萬人，比2020年同期增加3.6萬人，而2月份的失業人數則增20.1萬人，原因是韓國政府正在實施老年人就業計畫。

3月失業率年增率為4.3%小幅增加0.1，是因為之前不想找工作的人，現在又想找工作所致。

而15到29歲之間的韓國年輕人，失業率在3月份竟高達10％，年增率為0.1%。同時，沒在找工作或不想找工作的數量，3月減少5.4萬為1690萬人，也是13個月以來首次減少。

儘管韓國整體人力市場出現好消息，但受到疫情嚴重影響的服務產業，3月就業人數還是下滑但有止跌現象。

以旅館業跟餐飲業來說，3月跟2020年同期相比，雖減少2.8萬職缺，但遠低於2月大減的23.2萬份工作。另外，批發與零售部門雖大減16.8萬職位，也低於2月份的減少19.4萬。

製造產業3月減少1.1萬個工作崗位，比2月份減少2.7萬要來得佳。

在韓國政府推動下，社會福利方面多增17.1萬個工作，公共行政方面則多增9.4萬份。

3月非正職工作也有所增加，臨時工數量比2020年同期多增20.6萬，而一日打工仔工作數量，也增加4.1萬個。

韓國政府預測，2021年的就業人口數，可望成長15萬。

不過，韓國銀行（BOK）卻沒這麼樂觀，因服務業人力需求尚未恢復正常，預估2021年只會多增8萬人就業，而不是之前預測的大增13萬就業者。

(時報資訊)