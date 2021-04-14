大陸國台辦發言人馬曉光今天正式宣布，確立了在大陸工作生活以及就學的台灣居民可在知情、同意、自願的前提下，可在大陸免費接種疫苗。
馬曉光今日在國台辦例行記者會上發布在陸台灣居民接種大陸疫苗相關通知。
馬曉光說，陸方高度重視和關心關懷台灣同胞的衛生健康福祉，對在大陸居住台灣同胞的疫苗接種，按「屬地管理」、「同等待遇」原則，與其所在地區大陸居民執行相同政策和規範。
他指出，即在「知情、同意、自願」的前提下，憑台灣居民居住證或大陸醫保參保憑證，在居住地登記接種疫苗。
他表示，至於無台灣居民居住證或大陸醫保參保憑證的台胞，由其向居住地縣級以上台辦提出申請，並由縣級以上台辦組織到指定接種單位進行統一接種。
對於在大陸各級各類學校的台灣師生疫苗接種工作，馬曉光說，納入當地疫苗接種工作統一安排，與所在學校大陸師生一視同仁，同等對待。
馬曉光又稱，在適用人群費用承擔、異常反應救治與補償等方面，與所在地大陸居民執行一致要求和標準。
(旺報 )
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