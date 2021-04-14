行政院長蘇貞昌、蔡英文總統先後向國人報「喜」：台灣3月份的出口值高達上兆台幣，破了歷史紀錄。總統府前發言人、國民黨立委陳以信今早在臉書發文指出，從統計證明，台灣對大陸出口依賴不降反升，四年增加4％，最新數字高達43.9％，而對新南向18國依賴不升反降，四年減少4％，顯示「新南向政策失敗，台灣經濟更加依賴大陸」。

陳以信說，蔡總統一上任就推動新南向政策，目的在首次就職演說就說清楚，要「告別對單一市場的過度依賴！」就是要用新南向市場，來替代對大陸市場的依賴！結果四年下來統計證明，台灣對大陸出口依賴不降反升，四年增加4％，最新數字高達43.9％！而對新南向18國依賴不升反降，四年減少4％，最新數字只剩17.7％！

他指出，蔡政府新南向不做還好，愈做愈倒退！讓台灣對大陸依賴愈來愈重！民進黨發言人竟還沾沾自喜，說是「證明中國需要台灣」，請問當年蔡總統大批馬政府，把雞蛋放在同一個籃子裡時，為何不說因為大陸需要台灣呢？

陳以信強調，民進黨在野說一套，執政說一套！新南向再讓蔡總統做四年，台灣對陸經濟依賴達到50％，也是指日可待了。

(中時 )