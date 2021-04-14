台灣豪華車市場龍頭賓士（Mercedes Benz）汽車台灣子公司台灣賓士總裁異動，由於現任總裁高明漢（Michael Grewe）將離職，6月1日起將由現任台灣賓士副總裁畢立思（Oliver Britz）接任總裁職務，且同時繼續負責轎車行銷業務職務。

台灣賓士公告，高明漢從2018年10月起任職台灣賓士總裁，並於賓士所屬的戴姆勒集團服務36年後，決定離開戴姆勒集團。

台灣賓士介紹，新任總裁畢立思是在2006年加入戴姆勒集團，負責動力傳動系統替代概念，CO2策略以及發展2025區域策略等重要職務。2014至2017年間負責韓國賓士的產品管理規劃與定價業務。回到德國後，畢立思先於 C.A.S.E.團隊管理業務，此後於2018至2020年間擔任戴姆勒全球業務與行銷董事會成員 Britta Seeger的執行特助，且從2019年11月起擔任台灣賓士業務暨行銷副總裁。

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