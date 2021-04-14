公平會主委李鎂14日指出，現行對多層次傳銷事業的管理已有相當的管理約束力，而傳銷事業以銷售食品、美容保養品等為主，多層次傳銷是商品或服務行銷方式的一種，本質上多為「零售業」，沒有高度監理的必要。

立法院經濟委員會進行多位立委提出的「多層次傳銷管理法部分條文修正草案」的審查會議，對多層次傳銷事業是否應由現行「報備制」改為「許可制」，李鎂提出三點理由認為，現行法令已足以規範，是否仍有將報備制改為許可制的必要，不無疑義。

第一，李鎂指出，為促進產業及經濟的發展，企業以自由經營為原則，因此，只有在維護重要公共資源、為防免國民生命、身體、財產危害等公共利益的考量下，依行業屬性有特殊監理的必要時，才會採取「許可」制度以高密度行政管理，如金融保險業、旅行業及航空業等。

而傳銷事業，李鎂指出，是以銷售食品、美容保養品等為主，多層次傳銷系商品或服務行銷方式的一種，本質上多為「零售業」，沒有高度監理的必要。

第二，李鎂指出，有採取事先許可的其他國家，對於傳銷業的管制內涵包括資本額、資格、經營商品範圍、獎金發放比例、商品價格的限制，並有以刑責處罰等，與目前現行法所訂的報備事項相較，除了有增加最低資本額限制外，沒有其他加強監督管理的許可項目，是否完善，有待斟酌。

第三，李鎂指出，社會大眾對於整體傳銷業有負面觀感，是因為沒有銷售商品的違法吸金行為，對違法吸金，現行《傳銷法》第18條就有禁止的變質多層次傳銷，且已有刑事責任，同時，也有《刑法》對詐欺、《銀行法》對非法收受存款等有所規範，也就是說，現行法令已足以規範，因此，是否仍有將報備制改為許可制的必要，不無疑義。

(工商 )