台積電明(15日)將舉行法說會，關注焦點包括資本支出、美國建廠進度、未來營運成長目標、股利政策等，由於台北股市到14日已出現3根帶量黑K棒，市場對短線走勢看法不樂觀，並期待台積電法說會能帶來好消息，穩住大盤走勢，引領台股往上站穩17000點，法說會前夕，台積電股價開高走低，分析師建議先觀望，視法說會內容與後續情況再操作。

台積電今日開盤上漲3元，開在608元，股價走勢開高走低，盤中由紅翻黑反而下跌3元至602元，今日股價在5日線與10日線之間震盪。

啟發投顧副總經理李永年表示，依外資操作的習慣，法說會前如果表現強勢，通常法說會後就會出現利多出盡的走勢，反過來，如果在法說會前表現弱勢，之後可能會有一段行情。從月線來看，台積電從1月下半個月就在震盪，到現在已經整理了3個月，尤其台積電並非基本面不好，因此很多人把希望寄託在法說會。

對於台積電明日的法說會，李永年指出，外資首先會注意資本支出，其次是客戶對先進製程的需求程度如何、未來訂單量會不會很大、有沒有符合市場預期，第三是美國建廠進度，第四是台積電能不能訂出長期成長目標，如果可以訂出來，給大家一個長期成長目標，法人心裡就會安定一點，股價就會有反攻機會。

李永年說，大家可以注意法說會的內容，以及周五外資的反映會如何操作，是加碼買進，還是利多出盡，對未來的走勢非常重要，他建議在外資表態前，最好先不要預估外資會怎麼想、怎麼做，等外資表態後再來操作較適宜。

(中時新聞網)