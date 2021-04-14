台鐵太魯閣號出軌事故，造成49人死亡、百餘人受傷，蔡政府再度喊出台鐵改革刻不容緩，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠痛批，蔡政府從2016年上任後，多次喊要台鐵改革，結果不斷跳票，民眾黨團提出台鐵組織改造、不良廠商列管以及道路安全跨部會合作等三大架構，呼籲行政院儘速成立台鐵推動改革小組，並提出「政府採購法部分條文修正草案」，落實改善工地施工紀律。

邱臣遠指出，蔡政府2016年上台後多次提出要改革台鐵，歷經普悠瑪事故，蔡總統喊出「台鐵改革大刀闊斧、改革無上限」，但至今全部跳票。太魯閣事故後，交通部長林佳龍已遞出書面辭呈，新任部長人選必須要有台鐵改革的決心與進度表跟全國人民報告，尤其是台鐵局長尋缺3個月，應盡速找適任的政務官補上。

民眾黨立委張其祿表示，台鐵改革主要卡在組織結構，建議採取車路分離模式，營運管理交由專業組織體制，基礎建設則由政府概括承受，逐步朝向國營公司化、企業化經營，優先改變體質後才能發揮公司營運管理，把路軌經濟有效發揮，落實台鐵改革。

民眾黨團認為，台鐵要改革，必須從行車安全做起；行車要安全，就先從改善工地施工紀律開始，因此民眾黨團提出「政府採購法部分條文修正草案」，呼籲行政院提出修法版本，儘速送到立法院審議。

邱臣遠說明修法草案重點，依照目前「工程查核小組實施辦法」規定，機關辦理工程採購後，由中央及地方政府成立「工程施工查核小組」，以抽驗方式查核，但查驗時僅作人別詢問，無法得知工程人員有沒有違反兼任或充任，因此主張主管機關實質查驗、實質監督。

此外，現行政府採購公報對於違反規定者，僅以廠商為登載對象，負責人不在登載範圍，導致不良廠商的負責人在停權期間，仍能透過其他公司來參與政府採購工程，草案主張將不良廠商負責人一併列入，落實停權處分與裁罰目的；同時管機關有義務製作違法廠商及其負責人的違法紀錄，提供給辦理採購機關決標或審標的參考。

(中時 )