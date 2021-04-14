新北市板橋區40多歲蔡姓女上班族在IG上結識自稱住在泰國的李姓男網友，李男施以甜蜜攻勢讓蔡女陷入愛情陷阱，先匯出44萬元後，又欲將戶頭僅存的20萬元匯給對方，銀行發覺有詐通報海山警分局，員警到場勸阻，保住蔡女積蓄。

警方調查，今年1月間，李男向蔡女要求匯款44萬餘元，稱作為退休授權使用，蔡女不疑，馬上匯錢給情郎；本月9日，蔡女接到自稱李男律師電話，聲稱李男涉及洗錢，需再匯197萬元，蔡女稱積蓄僅剩20萬元，並隨即前往往國泰世華銀行埔墘分行臨櫃匯款。

銀行行員察覺有異，認為蔡女應是遇到愛情詐騙，遂通知轄區海山分局埔墘派出所員警到場。員警到場後檢視相關匯款證明及雙方結識通話過程，急忙說明詐騙集團手法勸阻，，蔡女才打消匯款念頭。

海山分局長李忠萍表示，假交友真詐財時有所聞，網路交友需謹慎，若對方在聊天過程中提及錢、匯款等關鍵字，應詳加查證，有任何疑問可撥打165反詐騙電話或110求證。

(中時 )