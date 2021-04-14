有「玉女掌門人」封號的方文琳與于冠華曾有過一段婚姻，兩人離婚後，一對女兒由方文琳撫養，而近日適逢小女兒齊薇（薇薇）過22歲生日，方文琳、于冠華都沒缺席女兒的慶生活動，方文琳大方同框于冠華和于冠華的嫩妻，三人罕見同框也引發網上討論。

方文琳與于冠華的小女兒齊薇近日迎接22歲生日，疼愛女兒的方文琳、于冠華當然也沒錯過齊薇的慶生活動，齊薇昨（13日）則在臉書曬出大合照，方文琳和于冠華大方同框，大女兒齊優、于冠華的嫩妻蘇珍瑩以及方文琳與于冠華的媽媽也入鏡，留下一家七口的難得大合照。

方文琳開心摟著齊薇。（圖／取材自齊薇Vivian臉書）

于冠華準備紅包給女兒，嫩妻也親密與齊薇露微笑合照。（圖／取材自齊薇Vivian臉書）

照片中，方文琳開心摟著齊薇，于冠華則是準備紅包給女兒，于冠華的嫩妻蘇珍瑩也親密與齊薇露微笑合照，身為壽星的齊薇感性寫下：「22歲，與最愛的家人們一起」，表示自己最大的突破就是踏入演藝圈「這條路上遇到了很多貴人，不管是提點我的、給我信心或建議的、甚至是批評的，都謝謝你們，我正在努力變得更好了。」

齊薇也正能量向自己喊話：「在低潮期過後更要懂得愛自己，而不要一直重蹈覆徹，期許今年的自己能更成熟，能離夢想更近點，不要在最好的年紀虛度光陰，祝自己生日快樂、祝身邊的人都平安健康，謝謝愛我的家人，謝謝所有給我生日祝福的朋友」。

媽咪方文琳也現身留言：「寶貝22歲的生日快樂 生活在有愛的家人是最幸福的 媽咪也祝福一切順心順利，愛妳」，母女情深羨煞眾人。

22歲，與最愛的家人們一起❤️ 回想21歲的自己其實過的蠻精彩的，有好也有壞。最大的突破與改變應該是踏入了演藝這行，這條路上遇到了很多貴人，不管是提點我的、給我信心或建議的、甚至是批評的，都謝謝你們，我正在努力變得更好了。至於那些不好的過去... 由齊薇Vivian 發佈於 2021年4月13日 星期二

(中時新聞網)