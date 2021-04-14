有「玉女掌門人」封號的方文琳與于冠華曾有過一段婚姻，兩人離婚後，一對女兒由方文琳撫養，而近日適逢小女兒齊薇（薇薇）過22歲生日，方文琳、于冠華都沒缺席女兒的慶生活動，方文琳大方同框于冠華和于冠華的嫩妻，三人罕見同框也引發網上討論。
方文琳與于冠華的小女兒齊薇近日迎接22歲生日，疼愛女兒的方文琳、于冠華當然也沒錯過齊薇的慶生活動，齊薇昨（13日）則在臉書曬出大合照，方文琳和于冠華大方同框，大女兒齊優、于冠華的嫩妻蘇珍瑩以及方文琳與于冠華的媽媽也入鏡，留下一家七口的難得大合照。
照片中，方文琳開心摟著齊薇，于冠華則是準備紅包給女兒，于冠華的嫩妻蘇珍瑩也親密與齊薇露微笑合照，身為壽星的齊薇感性寫下：「22歲，與最愛的家人們一起」，表示自己最大的突破就是踏入演藝圈「這條路上遇到了很多貴人，不管是提點我的、給我信心或建議的、甚至是批評的，都謝謝你們，我正在努力變得更好了。」
齊薇也正能量向自己喊話：「在低潮期過後更要懂得愛自己，而不要一直重蹈覆徹，期許今年的自己能更成熟，能離夢想更近點，不要在最好的年紀虛度光陰，祝自己生日快樂、祝身邊的人都平安健康，謝謝愛我的家人，謝謝所有給我生日祝福的朋友」。
媽咪方文琳也現身留言：「寶貝22歲的生日快樂 生活在有愛的家人是最幸福的 媽咪也祝福一切順心順利，愛妳」，母女情深羨煞眾人。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。