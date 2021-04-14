鹿港噴漆工廠陷入火海 烈焰狂燃濃煙遮蔽半邊天

鹿港鎮省中街14日9時30分發生工廠火警，現場存放噴漆及底漆原料，都是易燃品，霎時狂燃，一樓鐵皮大面積都陷入了一片熊熊火海，濃煙遮天，好幾公里外都看到飄飛濃密黑煙，壟罩半邊天空，彰化縣消防局第三隊緊急布水線半個鐘頭內已經控是火勢，後續殘火還在清理中。

這起火警發生得突然，附近都是農地，報案人表示工廠主要從事噴漆作業，存放大量噴漆及底漆原料，1樓鐵皮建築突然起火燃燒，沒有人員受困，彰化縣消防隊鹿港車組途中發現大量濃煙，及時佈水線搶救，迅速地控制現場火勢。

彰化縣消防大隊第三大長施順仁表示，這次火警共出勤1個消防大隊、3個消防分隊，動員式消防車輛11輛、救護車2輛，消防人員24名，9時30分派遣、9時39分到達、9時56分控制火勢。

鹿港噴漆工廠陷入火海，彰化縣消防局第三大隊投入搶救。（彰化縣踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）／吳敏菁彰化傳真）

火警來得突然，又值水情吃緊的季節，加上濃煙飄散惡臭，附近空氣品質糟透，附近民眾無奈，怎麼又失火了？這起火災事故的肇事原因和責任歸屬與財物損失都還待進一步調查。

(中時 )