台鐵太魯閣408次列車撞上滑落邊坡的工程車，釀成49死的慘劇，關鍵人物李義祥以及越南籍逃逸移工「阿好」皆供稱，車輛滑落後他們企圖用怪手拉起。昨（13日）花檢再次借提李義祥以及阿好釐清疑點，初步調查發現，李義祥當天疑似使用大多用來固定貨物、俗稱「卡哩卡哩」的綑綁帶，去拉總重10公噸的工程車。

據了解，事發當天工程車因過彎不慎，車輪卡進邊坡樹叢，李義祥疑用俗稱「卡哩卡哩」的綑綁帶固定工程車，再利用怪手將其拖至地面，沒想到綁帶卻因不明原因斷裂，導致工程車滾落鐵軌，408次太魯閣號不及閃避進而撞上。

當時滑落邊坡的工程車總重10公噸，檢警在現場查獲的綁帶一共有2種，1種是俗稱「卡哩卡哩」的貨物綑綁帶，另1種則是吊車的起重吊帶。有專家指出，如使用貨物綑綁帶「卡哩卡哩」拉車的話，平面道路上或許還能拉得動，但去拉事故現場肇事的10公噸重的工程車，不但嚴重拉力不足，綁帶也會一拉就斷。

不過對於造成工程車滑落原因，李義祥和阿好2人說詞有出入，李義祥稱綁帶斷裂，進而釀成意外；不過阿好供詞卻說，綁帶當時根本沒有固定在工程車上，是掉落而非斷落。檢警已查扣落在鐵軌旁的卡其色綁帶，發現有多處裂痕，不過到底是斷落、掉落還是被現場救援車輛輾斷，目前送至第三公正單位檢驗，盼能還原現場，釐清案情。

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(中時新聞網)