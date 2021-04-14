所有保單內容手機上就能查得到。保險局局長施瓊華14日在立法院財委會承諾，二年內所有保險公司的保單將電子化，同步推動保戶的個人保單存摺。即每位保戶到底有多少保單、保障內容是什麼，線上都能查得到。

立委林楚茵在財委會質詢時拿出多本保單，強調投保一張保單，就會拿到厚厚的一大堆紙張，且幾乎沒有人會仔細再翻閱，真正出險時，也不會帶著一大本保單，但目前壽險公司還有11家未進行保單電子化，產險有4家，等於有4成的保險公司還未上線，這樣很不環保，且無法作保單存摺。

施瓊華表示，過去的保單確實是厚厚的一本，之前允許保險公司用QRCode，即掃碼方式導入電子化，把保單條款部分簡化，壽險公司沒有全部納入，還有11家未上路，是因為此制度去年年底才落地，未來會逐步納入，施瓊華承諾「壽險一定會全部納入，目前有些公司資訊設備規模正在處理，一、二年內一定會處理完」。

產險大部分納入，剩下四家公司因為客戶都是法人機構，保單數非常少，仍評估看是不是全部納入。

最後施瓊華承諾，二年內一定所有保險公司都納入電子化保單，同時也可推動保單存摺，保戶線上就能查詢到自己名下的所有保單。

(工商 )