覺得許久沒有看見令人期待的新品，讓你眼睛為之一亮了嗎？近期有多個品牌的發表會陸續公布，時間都落在4月中下旬，消費者們將有不少新品可以期待！

4月18日華為HI（Huawei Inside）新品發表會

華為宣布4月18日將舉辦華為HI（Huawei Inside）新品發表會。華為智能汽車解決方案總裁王軍指出，華為HI擁有智能電動、智能雲、智能網聯、智能駕駛、智能座艙等30多個智能化部件以及智能汽車的數位化架構，可以讓汽車變得更「聰明」。根據華為汽車智能解決方案微博發文，華為HI解決方案將會首先搭載在極狐阿爾法S當中，它首款搭載華為HI的量產汽車。

華為宣布4月18日將舉辦華為HI（Huawei Inside）新品發表會。（摘自微博）

4月20日蘋果春季發表會登場

原本預期會在3月就登場的蘋果春季發表會，終於定檔4月20日舉行（台灣時間4月21日凌晨1點在蘋果美國官網直播）。按照往例蘋果並沒有提前公布新品預告，但會透過邀請函暗藏一些新品線索。從邀請函的品牌LOGO來看，無疑iPad將會成為會中主角。綜合過往新聞與爆料訊息，採用Mini-LED螢幕的新一代iPad Pro、新iPad mini、Apple TV以及蘋果全新的藍牙防丟器，有機會在會中亮相！

蘋果春季發表會定檔4月20日舉行。（蘋果提供）

4月21日Oculus舉辦線上VR遊戲發表會

Facebook旗下的Oculus透過官方Blog宣佈將在4月21日PT時間下午3點，也就是台灣時間4月22早上6點，將舉辦今年首場VR遊戲線上發表會。屆時將會透過Oculus官方Twitch、Facebook粉專以及YouTube（Oculus）進行直播。將會邀請開發者Cloudhead Games分享《Pistol Whip》、Ready At Dawn來分享《Lone Echo II: Trailer Experience》、ILMxLAB來分享《Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge》的故事。也不排除有機會推出全新的Oculus VR設備（Oculus Quest 2在2020年9月發表）。

Oculus宣布4月21日舉辦線上VR遊戲發表會。（摘自Oculus Blog）

4月28日三星Galaxy Unpacked發表會

三星宣佈將會在4月28日舉行一場線上Galaxy Unpacked發表會（台灣時間4月28日晚上10點），會中將會揭曉「最強Galaxy設備」。目前推測三星應該不會在當中發表手機（例如Galaxy Z Fold 3），而更可能會推出全新的Galaxy Book筆記型電腦。按照當前的趨勢，三星很有可能發表搭載第十一代Intel處理器的最新Galaxy Book新品，這毫無疑問能讓新品摘下最強Galaxy設備的桂冠，預計將會在三星官方YouTube頻道以及三星美國官網直播。

三星宣布4月28日Galaxy Unpacked發表會。（摘自三星官網）

除了以上華為、蘋果、Oculus以及三星的發表會之外，紅米（Redmi）也已經公布將會在本月底發表旗下首款遊戲手機，不過當前發表會時間還未確定。紅米加入遊戲手機戰局，勢必將攪亂競爭已經相當激烈的遊戲手機市場，為市場再添新話題！話說以上即將舉辦的發表會，哪一場最吸引你呢？

紅米將會在4月底舉辦首款紅米遊戲手機發表會。（摘自微博）

(科技)