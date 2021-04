覺得許久沒有看見令人期待的新品,讓你眼睛為之一亮了嗎?近期有多個品牌的發表會陸續公布,時間都落在4月中下旬,消費者們將有不少新品可以期待!

4月18日華為HI(Huawei Inside)新品發表會

華為宣布4月18日將舉辦華為HI(Huawei Inside)新品發表會。華為智能汽車解決方案總裁王軍指出,華為HI擁有智能電動、智能雲、智能網聯、智能駕駛、智能座艙等30多個智能化部件以及智能汽車的數位化架構,可以讓汽車變得更「聰明」。根據華為汽車智能解決方案微博發文,華為HI解決方案將會首先搭載在極狐阿爾法S當中,它首款搭載華為HI的量產汽車。

4月20日蘋果春季發表會登場

原本預期會在3月就登場的蘋果春季發表會,終於定檔4月20日舉行(台灣時間4月21日凌晨1點在蘋果美國官網直播)。按照往例蘋果並沒有提前公布新品預告,但會透過邀請函暗藏一些新品線索。從邀請函的品牌LOGO來看,無疑iPad將會成為會中主角。綜合過往新聞與爆料訊息,採用Mini-LED螢幕的新一代iPad Pro、新iPad mini、Apple TV以及蘋果全新的藍牙防丟器,有機會在會中亮相!

4月21日Oculus舉辦線上VR遊戲發表會

Facebook旗下的Oculus透過官方Blog宣佈將在4月21日PT時間下午3點,也就是台灣時間4月22早上6點,將舉辦今年首場VR遊戲線上發表會。屆時將會透過Oculus官方Twitch、Facebook粉專以及YouTube(Oculus)進行直播。將會邀請開發者Cloudhead Games分享《Pistol Whip》、Ready At Dawn來分享《Lone Echo II: Trailer Experience》、ILMxLAB來分享《Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge》的故事。也不排除有機會推出全新的Oculus VR設備(Oculus Quest 2在2020年9月發表)。

4月28日三星Galaxy Unpacked發表會

三星宣佈將會在4月28日舉行一場線上Galaxy Unpacked發表會(台灣時間4月28日晚上10點),會中將會揭曉「最強Galaxy設備」。目前推測三星應該不會在當中發表手機(例如Galaxy Z Fold 3),而更可能會推出全新的Galaxy Book筆記型電腦。按照當前的趨勢,三星很有可能發表搭載第十一代Intel處理器的最新Galaxy Book新品,這毫無疑問能讓新品摘下最強Galaxy設備的桂冠,預計將會在三星官方YouTube頻道以及三星美國官網直播。

除了以上華為、蘋果、Oculus以及三星的發表會之外,紅米(Redmi)也已經公布將會在本月底發表旗下首款遊戲手機,不過當前發表會時間還未確定。紅米加入遊戲手機戰局,勢必將攪亂競爭已經相當激烈的遊戲手機市場,為市場再添新話題!話說以上即將舉辦的發表會,哪一場最吸引你呢?

