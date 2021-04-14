不畏美國3月消費者通膨意外強勁，隔夜美股標普500指數再創歷史收盤新高，那斯達克指數勁揚逾1%，且美國債息進一步走低，受此提振，周三香港股市開高走高，目前恆生指數勁揚1.64%，為28963.44點。國企股(H股)目前漲1.82%，為11048.08點。

恆生科技股大漲2.67%，為8253.72點。近來遭到拋售的美團強勁反彈，目前漲3.6%。其他主要科技股亦表現強勁，騰訊漲2%，阿里巴巴漲1.5%。

康希諾生物開暴跌逾11%，稍早前一度跌至276.2港元，創下逾兩周新低。嬌生與阿斯特捷利康的新冠疫苗在接種後均出現血栓病例，而康希諾所研發的新冠疫苗亦採用相同的腺病毒載體技術。

在美國最大加密貨幣交易所Coinbase將於周三上市的題材帶動下，比特幣一舉漲破6.3萬美元大關，再度改寫歷史高點，區塊鏈與加密貨幣概念股強勢表態，火幣科技漲6.4%，稍早前大漲9%。美圖目前漲5%，柏能集團漲6.7%。

(時報資訊)