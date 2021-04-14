波力-KY(8467)近年來憑藉自身研發，跨足碳纖維輪輞與鍛造鋁輪輻組裝汽車輪圈，成功跨領域進入汽車工業，自去年參加「台北國際汽機車零配件展」後，經銷商談熱絡、通路據點持續增加，目前國內已經增加至12家經銷商，今年汽配展，將展示最新開發的碳纖維複材汽車輪圈，全力搶攻汽車輪圈改裝AM市場。

波力為碳纖維複材產品開發與製造商，從事碳纖維複材產品開發與製造已有近40年經驗，擁有多項專利，主要產品為冰上曲棍球桿、羽球拍、網球拍與相關運動配件等，為全球最大冰上曲棍球桿製造商。近期更以碳纖維複材為核心進行產品多角化，跨領域進入汽車工業。

今天舉行的「台北國際汽機車零配件展」展示最新開發的碳纖維複材汽車輪圈，輪圈已通過德國TUV標準測試、美國SAE標準測試、IATF16949認證，以及大陸極寒路測、極端路測。

波力指出，碳鋁複合輪圈由碳纖維輪輞與鍛造鋁輪輻組裝，相較鍛造鋁合金輪圈，重量減少30％；車主能在不改變輪輞的情況下，根據輪輞孔洞更換輪輻，選擇性大。「波力碳鋁輪圈一路發168」碳鋁複合輪圈單顆售價18萬元，一輛車同時改裝四顆組合價68萬元，並且提供新車改裝輪圈保固60萬公里里程數，舊車改裝輪圈保固8年；去年10月首度參加台北國際汽機車零配件展，高品質碳纖維複材汽車輪圈搭配前所未有的保固方案，受到市場高度關注，獲得許多經銷商洽詢。

(時報資訊)