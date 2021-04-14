衛福部針對太魯閣號善款的詳細用途說明。(取自衛福部臉書)

台鐵太魯閣號事故造成49人罹難、超過200人受傷，而衛福部之前設立賑災專戶開放捐款，截至12日已募得8.7億元，該部13日並在臉書說明善款用途，其中有至少三分之一將作為罹難者家屬扶助金。此舉引發前立委沈富雄昨在節目中批評「我對於衛福部如何使用這一筆善款，非常、非常、非常有意見」、「誰規定只拿三分之一?我覺得這是違背大部分捐款人的心願」。

衛福部13日貼文公布，至少三分之一善款用在罹難者家屬生活扶助，剩下的部分將用在協助傷者和家屬之生活扶助、傷者醫療補助、罹難者家屬、傷者、傷者家屬之教育資助、心理重建、法律扶助、遺屬關懷重建等項目，每一塊錢的支出都一定會公布，善款不會用來替政府或廠商賠償，成立委員會監督款項用途。

對此，沈富雄13日在節目《少康戰情室》中說，「我對於衛福部如何使用這一筆善款，非常非常非常有意見，誰規定8億多元只拿三分之一去發給，這是誰規定?我覺得這是違背大部分捐款人的心願，因為大部人捐款就是要馬上補助、直接送到受難者的家屬身上，而且是大家都要拿到，更要依人口計算、不論輕重，應該這樣做才對。」

沈富雄不滿地說，「什麼規定三分之一，像是其他精神創傷、復健等一大堆事項，這些都是政府應該要做的，你莫名其妙地把善款規定三分之一，可是原來捐款的人並不是這個意思，捐款的人就是想說他們有難，錢馬上要到位，覺得衛福部真的是官僚，原來就不應該設這帳戶，現在處理的亂七八糟，『果然是符合大家想法，你就是官僚』」。

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(中時新聞網)