根據內政部統計，台灣今年第1季死亡人數比出生人數多出1萬2709人，在人口持續負成長的大環境中，台中市總人口數逆勢穩定成長。民政局長吳世瑋表示，台中今年第1季人口增加率為千分之0.19，其中社會增加數為六都之冠，總人口數來到282萬1,322人，顯示台中深具城市吸引力，另因曾被票選為全國最宜居城市，市民光榮感更高達8成，六都第一，也成為民眾選擇移居台中的原因之一。

吳世瑋說，台中市今年第1季自然增加數（出生-死亡人數）為負762人，社會增加數(遷入-遷出)則增加1,297人，居六都之冠。其中，分析遷徙台中市民眾的年齡層結構，遷入人口以25歲至29歲418人最多，其次是30歲至34歲392人，推估台中市整體投資就業環境、公共建設及各項福利政策都是吸引年輕民眾的移入誘因。

吳世瑋指出，分析台中市第1季各月份人口增加變化情形，3月份人口數雖略微減少142人，但以整體趨勢而言，台中市設籍人口從99年底縣市合併時264萬8,419人，攀升至今年3月底282萬1,322人，已成長17萬2,903人，維持自2010年來的正成長狀態。

吳世瑋強調，為打造市民最期盼的移居好城市，市長盧秀燕帶領市府團隊積極推動交通、建設、水利、體育等各項重大計畫，全面努力提升台中整體環境，落實宜居城市目標，吸引更多人移居台中，繼續朝「富市台中，新好生活」的目標邁進，全力讓「台中蛻變、幸福倍增」。

(中時 )