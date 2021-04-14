台鐵太魯閣號發生嚴重傷亡悲劇，衛福部成立募款專戶，並統計募得8.1億民間善款，不過僅三分之一善款是直接給罹難者，引起外界震怒；國民黨立委賴士葆今天批評，這一切都是政府應該負責，民間肯定希望善款百分之百到罹難家屬手上，卻被衛福部當成資源在運用，「吃人夠夠，社會不能接受。」

賴士葆說，這起事件就是道地的人禍，就是交通部管理不善、行政部門管理不善，而政府卻用民間捐款來做他本來就該做的事，這樣捐款的人怎麼想？他們百分之百都希望捐給罹難者或是家屬，為何有三分之一的規定？誰規定的？剩下的三分之二是衛福部長陳時中抓在手上當作資源運用？簡直吃人夠夠，他該國賠的，該出錢的，卻都用善款出，這樣社會不能接受。

國民黨團總召費鴻泰也指出，根據《公益勸募條例第五條》規定，衛福部本來根本不能出面來募款，現在「樓越來越歪了」，居然把民間善款，用在當政府遮羞布，本來應該是用來幫助受傷罹難往生者的家人做補救，結果善款的委員會還沒有受難家屬代表。

費鴻泰呼籲蔡英文總統跟陳時中都要拿出良心，這錢不是給政府做你想做的事，就像高雄氣爆善款被拿去做不該做的事，現在政府應該要拿出良心來檢討，整件事就是政府的錯，政府是加害者，因為行政院當初不核台鐵總檢討報告，該監督的不監督，現在加害者還要扮演善心人士，這政府生病了。

【全程影音】國民黨召開「轉型正義不正義、貪污違法不違法 民進黨說了算？」記者會｜2021.04.14(22:20開始回應太魯閣號善款議題)

(中時 )